I Vigili del Fuoco ripercorrono un anno al servizio dei cittadini nel giorno di Santa Barbara

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono stati 5320 in ungli interventi deideldel Comando Provinciale di Benevento. In occasione della Festività di, patrona del Corpo, il vice comandante dei caschi rossi sanniti, Giovanni Vassallo, ha svolto la tradizionale relazione delle attività svolte e snocciolato i dati di intervento nell’ambito dell’incontro con le Autorità e ipresso il Comando di via Capodimonte. Di tutti gli interventi ben 360 sono stati dedicati a spegnere incendi boschivi o di vegetazione che nei mesi estivi anche quest’i caschi rossi hinteressato il territorio. Per la ricorrenza unaMessa è stata celebrata dall’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca ...

