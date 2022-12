La Gazzetta dello Sport

'Mamma mia, qui è stupendo'. Gennaro Iaccarino non è riuscito a nascondere l'emozione a chi gli sta più vicino. Strano per un 19enne come lui, schivo, chiuso, che lascia trasparire poco o niente. ......del popolo ucraino o alla repressione dei giovani iraniani Non si possono sentire certi! ...per comprare le mutande della trisnonna di Soumahoro perché i diritti dei migranti sono, ... I paragoni importanti, il Napoli che "anticipa" le altre big: chi è il baby Iaccarino