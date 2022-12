I Cugini di Campagna tra i debuttanti al Festival di Sanremo 2023!

(Di domenica 4 dicembre 2022)diChi la dura la vince… e idice l’hanno fatta: a cinquantatrè anni dall’uscita del loro primo album, saranno finalmente in gara aldiperchè Amadeus, a sorpresa, ha deciso di puntare su di loro per l’edizione 2023 (qui l’elenco completo dei big). Formatasi nel 1970, la band oggi composta da Ivano Michetti, Silvano Michetti, Nicolino Luciani e Tiziano Leonardi ha all’attivo una cinquantina di pubblicazioni, tra album e singoli. Il brano più importante ed emblematico del repertorio, Anima Mia, ha dato in seguito il titolo al programma di Fabio Fazio e Claudio Baglioni, del quale gli allora componenti furono ospiti fissi; il legame deicon la tv non si è mai spezzato, basti ricordare che, oltre alle tante e ...

Repubblica Roma

Grandi nomi della musica italiana come Giorgia, Articolo 31, Elodie, idi, Anna Oxa, Madame, Ultimo e tanti altri. Ma per quali squadre tifano i protagonisti della kermesse canora più ...Ecco i nomi dei 22 big: Anna Oxa Articolo 31 Ariete Coma_Cose Colapesce e Dimartino Elodie Giorgia Gianluca Grignani IdiLazza LDA Levante Leo Gassmann Madame Mara Sattei Marco ... Cugini di Campagna a Sanremo per la prima volta dal 1970. Sui social è già mania: "Altro che Måneskin. Questo… Giorgia torna in gara a Sanremo, ben 22 anni dopo l'ultima volta. Un ritorno molto atteso, ma che sembra aver colto di sorpresa in molti. A partire dal papà della cantante romana, ...Le reunion attese, da Paola e Chiara agli Articolo 31. I campioni da milioni di streaming, Lazza su tutti, passando per debuttanti d’eccezione come I Cugini di Campagna. Amadeus annuncia la lista dei ...