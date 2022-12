I consigli dell' ortopedico per gli “sportivi della domenica”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il chirurgoGary Gambassi ci parla oggi di lesioni, traumi e contratture muscolari, problemi che riguardano una parte vastissimaa popolazione. Il dottor Gambiassi in questo video si rivolge soprattutto allo sportivo saltuario, quello, e chi fa sport in maniera stagionale. Esistono due fasi: la fase acuta, e tutto quello che c'è a vallea fase acuta. Come si gestisce la fase acuta, ovvero le prime 24 ore? Il 90 per centoa muscolatura ee articolazioni coinvolte vanno trattate con la crioterapia: il ghiaccio. Perché? Perché impedisce o diminuisce l'afflusso di tutte quelle sostanze che provocano il dolore. Finite le 24 ore c'è la fase del caldo, che scioglie la contrattura, la muscolatura colpita e fa aumentare il flusso di ...

