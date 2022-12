I congressi in Lombardia sanciscono la spaccatura nella Lega. Bossiani contro salviniani

(Di domenica 4 dicembre 2022) Era ciò che più temevano i parlamentari leghisti eletti lo scorso 25 settembre, fortemente ridimensionati rispetto alla passata legislatura: la base storica del partito, quella che ha fatto la fortuna di Umberto Bossi tra l’arco alpino e la pianura padana, non regge più i vertici. Dopo un paio di mesi dal voto nazionale, è arrivata la reazione dei militanti. I candidati alle segreterie provinciali che hanno ricevuto l’investitura da Matteo Salvini non ottengono un plebiscito. Tutt’altro, vincono di misura o addirittura perdonoi cosiddetti “nordisti”. Il Capitano ha perso il suo tocco magico, la sua propaganda non fa più breccia nell’elettorato. E, va detto, i tanti ex parlamentari rimasti fuori dal giro elettorale e a cui erano stati promessi compensazioni di governo e sottogoverno hanno soffiato sul fuoco della rivolta. Il risultato è che gli iscritti della ...

