(Di domenica 4 dicembre 2022) La domenica pomeriggio della stagione regolare dell”è andata in archivio. In programma vi era un confrontotra. Ecco come sono andate le cose. A vincere sono stati i padroni di casa deiFalcons, che si sono imposti per 3-1 al termine di un incontro molto appassionante. Nel primo periodo ad animare la contesa è stato il botta e risposta sull’asse Moroder-Pietroniro, per l’1-1 che ha mandato le squadre a riposarsi. Mentre nel secondo blocco di gara a fare la differenza è stata la griffe di De Toni, che ha mandato i Falcons sul 2-1. Terzo e ultimo segmento con le squadre ancora attaccate. Il tempo scorre:prova il ...

Tempo medio di lettura: 2 minuti Finalmente Varese espugna Cavalese con una prova corale di squadra che ha portato a un successo per 5 a 2 , meritato e guadagnato sulminuto dopo minuto. Varese impiega 23" per incanalare l'incontro nella giusta direzione. Dall'ingaggio iniziale scaturisce la possibilità di costruire la prima azione che mette M. Borghi ...La Valpe ritorna al "Cotta Morandini" e riceve un Pergine reduce da due successi di fila. Per i torresi, sabato 3 alle 20,30, unico appuntamento interno di un calendario prenatalizio che li vedrà poi ... Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: Fassa batte Gherdeina in un incrocio tutto italiano Lo Zurigo si è immediatamente ripreso dalla prima sconfitta in assoluto nella sua nuovissima Swiss Life Arena, incassata ieri contro il Berna all'overtime, andando ad imporsi 4-1 sul ghiaccio del ...Sarà la prima volta per la Nazionale di un paese che ama come sport principale l'hockey su ghiaccio. Luca Banchi è stato intervistato dal sito greco gazzetta.gr, ecco alcune delle sue risposte.