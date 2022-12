Harry e Meghan Markle | vicini a un punto di non ritorno con la royal family | ecco perché

(Di domenica 4 dicembre 2022) «Un crescente senso di rabbia e orrore», così a Buckingham Palace avrebbero reagito al trailer della docuserie dei Sussex su Netflix. Non mancano, nel frattempo, nuove indiscrezioni. Dalle foto scattate senza il permesso della regina al fronte comune di Carlo e William in caso di dichiarazioni forti, specie contro Camilla. «Se ci sarà bisogno di rispondere, la risposta sarà efficace e rapida». Fin dove vogliono arrivare

