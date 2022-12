La Gazzetta dello Sport

... il team manager torinese Gianni Savio resta comunque in gruppo anche nel 2023 con un team continental di licenza colombiana che si chiamerà GW: in fase di definizione l'organico e ...... il team manager torinese Gianni Savio resta comunque in gruppo anche nel 2023 con un team continental di licenza colombiana che si chiamerà GW: in fase di definizione l'organico e ... GW Shimano-Sidermec: ecco la nuova sfida di Gianni Savio Colpito dai problemi economici dello sponsor spagnolo Drone Hopper, il team manager torinese Gianni Savio resta comunque in gruppo anche nel 2023 con un team continental di licenza colombiana che si ...