Grecia | Schlein si commuove | ' giorni difficili | ringrazio mia famiglia'

... probabilmente oggi stesso, la deputata per quanto non iscritta al partito Elly, ex vice di Bonaccini alla regione Emilia Romagna e sorella della diplomatica italiana entrata innel ...Ma - sottolinea- non ci aspettavamo un attacco così cruento e non nella sfera privata: a nostra memoria questi gruppi non agiscono dentro le proprietà private e mettendo a rischio anche la ...Una vigilanza dinamica dei luoghi dove vive e lavora la deputata Elly Schlein, dopo l’attentato ad Atene alla sorella Susanna, diplomatica in Grecia. L’ha decisa, in via "precauzionale", come spiega ...L'attacco in un giorno di fitti incontri tra ministri italiani e greci L'attaco di venerdì notte della diplomatica Susanna Schlein ad Atene segna un'escalation delle recenti azioni dimostrative contro ...