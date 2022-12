Governo | Gelmini | ' Terzo Polo non entra in maggioranza | Calenda sempre chiaro'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Dopo l'incontro tra la presidente Meloni e Carloho notato un certo nervosismo da parte di Forza Italia. Non so il motivo e sinceramente mi interessa poco.è statosin da subito: non entriamo in, noi siamo un'opposizione costruttiva e propositiva. C'è chi invoca la piazza e chi avanza proposte, siamo e saremo opposizione”. Lo ha detto a Skytg24 Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione.

