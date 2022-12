Giovanna Epis | “Maratona senza rilassarmi | il record italiano è vicino! Ora capodanno alle Hawaii”

(Di domenica 4 dicembre 2022)ha sfiorato ildi. L’azzurra si è scatenata a Valencia e ha fermato il cronometro su un sontuoso 2h23:54, ad appena dieci secondi dallo storico primato che Valeria Straneo siglò nel 2012 a Rotterdam (2h23:44). La veneziana è così diventata la terza italiana di sempre sulla distanza,spanche di Maura Viceconte (2h23:47 nel 2000). La 34enne ha migliorato il proprio personale di quasi un minuto e mezzo, demolendo il 2h25:20 che aveva timbrato lo scorso anno proprio nella località spagnola dove ha chiuso al quindicesimo posto.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Non mi sembra vero! Quasi non mi rendo conto di averlo fatto io, questo crono. ...

La 43ª maratona di Valencia - percorso velocissimo, condizioni meteo perfette con temperature intorno ai 10 gradi - aggiorna la storia della specialità, italiana e mondiale. I vincitori, sia in campo maschile, sia in campo femminile, si inseriscono al terzo posto. Il keniota Kelvin Kiptum e l'etiope Amane Beriso hanno vinto la maratona di Valencia con tempi rispettivamente di 2h1'53" e 2h14'58". Alla sua prima maratona, Kiptum, 23 anni, è diventa