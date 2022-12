Giorgia Meloni | «Pos? Soglia di 60 euro per me può essere più bassa» Il premier inaugura la rubrica social

(Di domenica 4 dicembre 2022) Da zero a 30, fino a 60, e ora si torna indietro: si va verso una riduzione dellaoltre la quale è obbligatorio accettare i pagamenti con carte e bancomat. La retromarcia del...

Nella copertina della trasmissione l'annuncio della candidatura alla guida del Pd viene messo in contrapposizione con le parole di: 'la' segretaria contro 'il' presidente. Insomma, è ...Giovanni Floris è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , su Rai3, ed è stato chiamato a commentare soprattutto gli ultimi sviluppi relativi al Pnrr.ha evidenziato nelle scorse ore che 'dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati 30': nonostante ciò la presidente del Consiglio si è detta fiduciosa sul ...Area, la corrente più a sinistra lacerata al proprio interno, dà l'assalto a Palazzo Chigi: "Prime impressioni pessime sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio e la stretta agli ascolti".Le ultime novità lanciate dalla premier Giorgia Meloni su superbonus, Pos e non solo. Da zero a 30 euro, fino a 60, e ora si torna indietro: si va verso una riduzione della soglia oltre la quale è obb ...