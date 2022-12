Gianni Bella | età | moglie | figli | sorella | fratelli | che malattia ha | come sta oggi | canzoni | Sanremo | dove vive | Instagram

SettimanaSport

... il rapper Mida con "Malditè", OLLY con "L'anima", il rapper di Savona Sethu con "Sottoterra",...le prime foto ufficiali di Amadeus con il co - conduttore per tutte e cinque le serate...... ha postato una foto che la ritrae abbracciata ad Amadeus eMorandi, anche lui chiamato ad ... Non si fa attendere la risposta, sempre via social, di Morandi: "Chiara, chesorpresa ... BAIA ALASSIO Gianni Bella spiega le sue dimissioni E pronta è arrivata anche la risposta di Morandi: “Chiara, che bella sorpresa conoscerti meglio! Sei una donna incredibile”, ha scritto Gianni in un commento al post. L’influencer affiancherà Amadeus ...Gianni Fiorellino) e prodotto dalla Zeus Record ... Monica innanzitutto complimenti, sei in ottima forma, bella, solare come sempre, ma come fai Sembra che “questo tempo” malevolo che risuona nei ...