Giaele De Donà lo smaschera | “Ti ho beccato” | accusa pesantissima VIDEO

(Di domenica 4 dicembre 2022) SofiaDemette Charlie Gnocchi con le spalle al muro: dopo lo scontro acceso con i compagni, arriva una nuova polemica. Negli ultimi giorni il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi è stato protagonista di una bagarre in piena regola, arrivando persino allo scontro aperto con Edoardo Tavassi, Luca Salatino e Antonino Spinalbese. SofiaDe(fonte youtube)Gli autori del “GF Vip 7” avevano proposto ai Vipponi un’attività ludica di gruppo. I concorrenti hanno eletto il compagno e la compagna più belli all’interno del format, e Charlie Gnocchi ha guadagnato la maggioranza delle votazioni tra i maschi presenti. La sua goliardica elezione è stata celebrata da una serie di improbabili ritratti ad opera dei compagni, sfociando infine in uno scherzo assai discusso. SofiaDe ...

Il padre - manager di Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia . La sorella di Clizia, chiacchierando conDenel giardino del Grande Fratello Vip , ha apostrofato la ex fidanzata di Lenticchio come "limitata mentalmente", scatenando l'ira funesta dei fan ed anche del signor Stefano. Il padre ..."E' limitata", Micol si lascia scappare un parere forte contro Antonella Micol si trovava in giardino insieme aDeed ha criticato Antonella Fiordelisi : "A un certo punto le sentivo ... L'avvicinamento di Oriana Marzoli a Giaele De Donà - Grande Fratello VIP | GFVIP 7