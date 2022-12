Ghana-Uruguay | si spiega la misteriosa sostituzione di Ayew al 45? | la figlia era svenuta dopo il rigore sbagliato

(Di domenica 4 dicembre 2022) È stato risolto il mistero delladi Andréall’intervallo della sfida persa dalcontro l’. Il motivo è legato alla sua famiglia. Sua, infatti, sarebbesugli spalti colta da un piccolo malore proprio a causa dell’errore dal dischetto del padre. All’intervallo la stella della Nazionale ghanese si è fatto sostituire per poter raggiungere l’ospedale dove era stata trasportata lache comunque era in buono stato di salutelo svenimento causato dall’emozione. SportFace.

Commenta per primo L'batte 2 - 0 il, ma non basta per passare il turno, nel gruppo H vanno avanti Portogallo e Corea del Sud: le parole dei tifosi delle nazionali eliminate....30 Berlin - Barcelona 86 - 88 20:00 ASVEL - Monaco 75 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Corea del sud - Portogallo 2 - 1 16:000 - 2 20:00 Cameroon - Brasile 1 -...Grazie a ciascuno degli uruguaiani che ci hanno sostenuto in ogni parte del mondo!". L'Uruguay, che ieri ha battuto 2-0 il Ghana, ha terminato il girone H a pari punti con la Corea, ma con una peggior ...Il mondiale sta regalando grandi sorprese ma anche un comportamento da condannare assolutamente; andiamo a vedere di cosa si tratta.