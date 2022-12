Gen V | il teaser trailer | diamo un primo sguardo allo spin-off di The Boys

(Di domenica 4 dicembre 2022) The: Gen V non tarderà ad arrivare sui vostri teleschermi: scoprite quando e fatevi un'idea di cosa vi aspetta con ildella serie Amazon. Preparatevi a una superdose di supereroi problematici: lo-off di The, Gen V, sta per fare il suo arrivo... Ma prima godiaoci questoche ci permette di dare unalla serie Amazon. Ci si sta lavorando da un po', ma la ora la prima stagione dello-off di Thesembra essere quasi pronto per approdare in tv. Di certo, è quel che traspare daldella serie, che nel frattempo ci anticipa la finestra di lancio: 2023. E ...

Nel cast dello spin - off di The Boys troveremo nuovi ingressi come Clancy Brown , Alexander Calvert e Jason Ritter , ma anche qualche volto già conosciuto: neldiV fanno la loro comparsa ...... oltre a unsu YouTube . Entrambi i modelli saranno tra i primi ad essere alimentati dalla piattaforma Snapragon 82 di Qualcomm. Inoltre, all'evento dovrebbe essere presentato anche l'...È già tempo di superpoteri in casa Prime Video: in attesa della nuova quarta stagione di The Boys, è pronto a debuttare lo spin-off collegato alla serie di Erik Kripke. Si intitola Gen V e dal primo s ...The Boys: Gen V non tarderà ad arrivare sui vostri teleschermi: scoprite quando e fatevi un'idea di cosa vi aspetta con il primo teaser trailer della serie Amazon. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — ...