GdS – Sergiño s’è Dest E dopo gli Usa | adesso vuol conquistare il Milan

(Di domenica 4 dicembre 2022) 2022-12-03 21:56:34 L’autorevole Gazzetta dello Sport: In rossonero, prima della pausa mondiale, ha giocato e convinto poco. Le buone prestazioni in Qatar potrebbero convincere Pioli a rilanciarlo Al Mondiale s’è. Perché in Qatar ha giocato bene. Negli Stati Uniti che salutano la competizione agli ottavi di finale contro l’Olanda (1-3) un ruolo da protagonista se l’è ritagliatoGianni. Esterno basso della fasciara, il giocatore del, olandese di nascita, sempre titolare nelle quattro partite disputate dagli Yankees nella rassegna iridata, torna con nuove prospettive alla Serie A. Torneo, quest’ultimo, in cui fino alla pausa mondiale, non aveva affatto convinto, come certificato dalle sole cinque presenze per 187 minuti totali concessigli da Stefano Pioli. Minuti ...