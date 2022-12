GdS – Juve tra Maehle | Karsdorp e il ritorno di Cambiaso | le scelte in fascia

(Di domenica 4 dicembre 2022) 2022-11-28 11:12:25 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Gli occhi bianconeri sulla situazione dialla Roma dopo la rottura con Mourinho. Ma si fa spazio il danese: l’Atalanta apre al prestito? Sullo sfondo il possibilediIl casting di gennaio è partito in anticipo. Lantus ha già affisso i criteri di ricerca sulla bacheca immaginaria del mercato: cercasi laterale didestra di buona esperienza internazionale per far rifiatare ogni tanto Juan Cuadrado. Postilla: capacità di giocare anche a sinistra e possibilità di trasferirsi in prestito o a costi molto contenuti saranno caratteristiche tenute in considerazione. Facile immaginare quanti siano i potenziali candidati, quando si parla di giocare per la. ...

Il terremoto in casapotrebbe portare la giustizia sportiva ad agire subito, rischio di penalizzazione in classifica molto alto: i dettagli.Con lano : l'avevamo in mano, non ci hanno certo dominato. Ma ci prendiamo le nostre responsabilità perché abbiamo perso per colpa nostra '. INTER DIMARCOINTER DIMARCO- Continua: ' ... GdS - Juve, lo scenario si complica: entra in scena la Uefa. Diventa concreto il rischio di esclusione... Stando a quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus rischia l’esclusione dalle coppe UEFA e diverse penalità.Un "incontro organizzato in via riservata" tra Andrea Agnelli ed esponenti di altre squadre di Serie A alla presenza dei vertici della Lega Serie ...