Gazzetta dello Sport | “Juventus | Cristiano Ronaldo rivuole i suoi 19 | 9 milioni di euro”

(Di domenica 4 dicembre 2022) I problemi in casasembrano aumentare di giorno in giorno. Oggi laè uscita in edicola con una prima pagina emblematica a riguardo: “Juve, occhio a CR7”. No, non si sta parlando di un possibile ritorno a Torino del campione portoghese, ora svincolato dopo il divorzio dal Manchester United. Da circa un mese, secondo quanto riporta il quotidiano,si sarebbe mosso tramite ilegali ottenere i 19,9diche gli spettano per accordi presi con la società bianconera. Il fuoriclasse di Madeira ha infatti chiesto gli atti del procedimento penale, in cui sono contenuti i dettagli sulle manovre degli stipendi che nel 2020 e nel 2021 hanno differito gli esborsi di alcune mensilità ai giocatori della Vecchia ...