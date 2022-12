Francia | Rabiot | 'Inghilterra o Senegal? Non abbiamo preferenze'

- Polonia 3 - 1 (1 - 0)(4 - 2 - 3 - 1): Lloris, Koundé (48' st Disasi), Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni (21' st Fofana),, Dembelé (31' st Coman), Griezmann, Mbappé,...Lo ha detto a TF1 il centrocampista dellaAdriendopo la vittoria sulla Polonia per 3 - 1 che regala ai transalpini il pass per i quarti di finale. Nel prossimo turno i Bleus dovranno ...Lo ha detto a TF1 il centrocampista della Francia Adrien Rabiot dopo la vittoria sulla Polonia per 3-1 che regala ai transalpini il pass per i quarti di finale. Nel prossimo turno i Bleus dovranno ...La Francia attacca con caparbietà ma trova pochi spazi: Tchouameni distribuisce, ma a destra Bereszynski chiude bene, al centro Griezman e Rabiot hanno un muro di uomini, invece a sinistra Theo ...