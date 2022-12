Francia-Polonia | le pagelle di CM | Mbappé imprendibile | Giroud puntuale Lewa delude

Campioni del mondo trascinati da Mbappé, autore di due gol e un ...La doppietta realizzata allae valsa, di fatto, allala qualificazione ai quarti di finale, lo proietta a quota nove gol realizzati ai Mondiali, tanti quanti quelli segnati dagli ...Grandissima prestazione della Francia contro la Polonia: gli uomini di Didier Deschamps hanno surclassato Lewandowski e compagni e si sono aggiudicato la vittoria grazie alla doppietta di Kylian Mbapp ...La Polonia ha concluso il percorso in Qatar per mano della Francia, che sfiderà una tra Inghilterra e Senegal ai quarti di finale. I Blues non hanno lasciato scampo a Bartosz Bereszynski e compagni: ...