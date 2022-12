Francia Polonia 3-1 | Mbappé meglio di Mbappé

Leggi su calcionews24

3-1, una doppietta per Kylianche riesce a superare sé stesso: la statistica dell'attaccante francese Con la doppietta di oggiha posto una candidatura importante per il titolo di capocannoniere del Mondiale. Non solo: la stella di Deschamps ha già toccato i 9 gol in due edizioni. Che significano: avere eguagliato Lionel Messi che proprio era arrivato alla stessa quota.Avere anche superato se stesso, visto che in Russia si era fermato a 4 realizzazioni. Gli ottavi di finale sono la gara che evidentemente predilige. Anche 4 anni fa, contro l'Argentina, nella sfida vinta per 4-3, l'allora diciannovenne Kylian aveva messo a segno una doppietta.