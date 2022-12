Calciomercato.com

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1):; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps. POLONIA (4 - 5 - 1): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, ...Formazioni ufficiali- PoloniaFRANCIA (4 - 3 - 3):; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Giroud, Mbappe. CT DeschampsPOLONIA (4 - 4 - 2): ... Francia, Lloris come Henry e Thuram: cosa ha fatto Le formazioni ufficiali di Francia-Polonia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ...Theo e Giroud partiranno titolari nella sfida contro la Polonia di questo pomeriggio valida per gli ottavi di finale dei Mondiali. Il numero 9 del Milan è alla ricerca del gol che gli permetterà di ...