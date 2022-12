Frana di Ischia | stop al rientro in casa degli sfollati

(Di domenica 4 dicembre 2022) Rinviato ilnelle case delle famiglie ancora sfollate a. Lo rende noto il commissario di Governo per l’emergenza sull’isola, Giovanni Legnini, che nel pomeriggio di domenica 4 dicembre compie un sopralluogo nelle zone interessate dalladei giorni scorsi. Le verifiche riprendono il 5 dicembre. La decisione prolunga quindi la precedente ordinanza. “Domani mattina – spiega il commissario – inizia l’attività di monitoraggio del rischio idrogeologico sull’isola d’, attraverso strumentazione e professionalità di eccellenza. Le attività proseguono perché esprimiamo preoccupazioni, si stanno verificando in queste ore e in questi giorni anche micro fenomeni di dissesto ein più punti dell’isola”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

