Frana di Ischia | arrivano gli sciacalli | denunciato 53enne trovato in auto rubata nei luoghi della tragedia

RaiNews

Per aiutare a fronteggiare l'emergenza legata alladi Casamicciola e per scongiurare le conseguenze di disagi e rallentamenti sull'ex statale 270,...diretto dal porto di Forio versoe ...... ma aci sono vari fronti aperti: a Lacco Ameno e Serrara Fontana sono state sgomberate abitazioni a rischio, mentre la strada per la spiaggia dei Maronti oggi è stata bloccata da una... Frana Casamicciola: prima notte fuori casa per gli sfollati. Ritrovata l'auto dell'ultima dispersa - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti Bisogna trovare un profilo «con le giuste competenze perché il comune di Casamicciola e l'isola di Ischia hanno un forte problema idrogeologico oltre ad avere subito un sisma. È dunque necessaria - la ...Un nuovo violento temporale si è abbattuto sull'isola di Ischia, confermando le previsioni meteo. L'allerta meteo è stata prorogata fino alle ore 16.00 di domenica 4 dicembre. Si temono nuove frane.