Frana Casamicciola | domani riaprono alcune scuole ad Ischia

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRiprenderannole lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per lemedie di cinque comuni diad esclusione di. Mercoledì, invece, riprenderanno anche quelle degli istituti superiori di tutti i comuni isolani mentre per quelli disi saprà entro. Dasarà anche parzialmente riaperta la strada statale 270 ama, oltre ai mezzi di soccorso, potranno transitarvi soltanto gli autobus del servizio pubblico della Eav. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato lungo le strade didal monte Epomeo, epicentro delladi otto giorni fa. 2022 - 12 - 04 11:23:...Anche a Ischia , sette giorni dopo la- killer che ha travolto e devastato la parte alta del comune di, provocando la morte di 11 persone (c'è ancora una donna dispersa di 31 anni)... Frana Casamicciola: prima notte fuori casa per gli sfollati. Ritrovata l'auto dell'ultima dispersa - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti Nessuna grave conseguenza ad Ischia dopo le piogge intense della scorsa notte, durate fino alle 2 circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato lungo l ...E nel cuore lacerato di Casamicciola l’attenzione è altissima ... Era alla guida di un’auto rubata poche ore prima in una strada non lontana da quelle travolte dalla frana. (Cronache della Campania) ...