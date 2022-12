FOTO – Di Lorenzo emoziona i tifosi del Napoli | “Famiglia”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Gli azzurri, dopo qualche giorno di vacanza, sono tornati ad allenarsi in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro l’Inter. Ritiro: il programma degli azzurri I partenopei, dopo un giorno di allenamento a Castel Volturno, sono volati in Turchia dove, per circa due settimane, continueranno la preparazione. In questo arco di tempo in terra turca, ildisputerà due amichevoli importanti che serviranno ai giocatori e a Spalletti per ritrovare la giusta condizione e provare nuove soluzioni di gioco. Le avversarie saranno l’Antalyaspor e il Crystal Palace prima e poi, il giorno 17 dicembre alle ore 20.30, ilsfiderà, allo stadio Diego Armando Maradona, il Villarreal degli ex Albiol e Reina. Gli azzurri, per stessa ammissione di Spalletti, dovranno sfruttare al meglio questa sosta ...