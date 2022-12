Focacce industriali | è allarme | ritirati lotti dal mercato per contaminazione

(Di domenica 4 dicembre 2022)a rischio: controllate attentamente i prodotti in dispensa, possibile presenza di micotossine. Da molti anni i supermercati hanno immesso nel commercio al dettaglio molti prodotti panificati, come ad esempio grissini, fette biscottate, pane in cassetta econfezionate.(fonte web)Questi beni alimentari permettono al consumatore di servire in tavola alimenti a lunga scadenza, senza ricorrere ai più deperibili prodotti da forno. Negli ultimi giorni, però, il Ministero della Salute ha diramato una preoccupante allerta. Un lotto di un noto marchio di panificati della catena Eurospin potrebbe infatti risultare contaminato da Ocratossina A, una pericolosa micotossina....

Vanity Fair Italia

Scattò immagini di chiese antiche, oggettidi ultima generazione, ritratti di ...Sergej Prokudin - Gorskij L'emiro di Bukhara Sergej Prokudin - Gorskij Un venditore ambulante dia ...Molti preferiscono le olive nere per condire il pesce oppure da utilizzare sue pizze. In ... Ancora più concreta risulta la spiegazione per le olive sottoposte a procedureche le ... Panettoni artigianali e pandori 2022: limited edition, tiramisù e tendenze dell'anno Aziende, consorzi, realtà associative hanno dato il via al progetto di formazione. Sei istituti coinvolti e 900 giovani già pronti per il mercato occupazionale. L’impresa agroalimentare sforna i prodo ...