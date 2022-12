Fiorentina | due top club su Amrabat | la risposta del club viola

(Di domenica 4 dicembre 2022), due tophanno messo nel mirino Sofyanper gennaio: ecco ladelCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, laha subito respinto gli assalti per Sofyan, autore di un ottimo mondiale e di un ottimo inizio stagione. Sul marocchino avrebbero messo gli occhi il Liverpool e il Siviglia, che però si sono visti chiudere la porta in faccia per la sessione di mercato che aprirà tra poco meno di un mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

