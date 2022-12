Calciomercato.com

Arseneparla della prossima edizione del mondiale e del format dei gironi a tre squadre: "Non c'è ancora niente di deciso" Qatar 2022 è appena agli ottavi di finali, ma lapensa già ai prossimi ...Secondo Arsene, direttore del settore sviluppo del calcio della, le nazionali "mentalmente pronte e decise a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche" si sono date "più ... FIFA, Wenger: 'Vi spiego come sarà il Mondiale allargato' Le parole di Arsene Wenger: "Mondiale 2026 La struttura è ancora da decidere" "Nazionali come Francia, Inghilterra e Brasile hanno pensato al calcio e hanno vinto la loro prima partita. Sono state me ...Arsene Wenger parla della prossima edizione del mondiale e del format dei gironi a tre squadre: «Non c’è ancora niente di deciso» Qatar 2022 è appena agli ottavi di finali, ma la FIFA pensa già ai ...