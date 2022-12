Festival di Sanremo | ecco i big da Giorgia a Mengoni C' è anche Gino Paoli TUTTI I NOMI

(Di domenica 4 dicembre 2022) Quel momento è arrivato. Amadeus, in diretta dal Tg1 delle 13.30, ha svelato la lista dei Big in gara al prossimodi. Ieri la prima foto ufficiale del trio dei record. Amadeus in posa...

...anno e come inizialmente previsto anche per questa edizione) della finale diGiovani, in programma il 16 dicembre, sempre su Rai1. In tutto, quindi, a contendersi la vittoria delche ...Svelati i Big di2023. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i primi 11 cantanti della 73esima edizione del, in programma dal 7 all'11 febbraio 2023 e presentato per tutte le ...Festival di Sanremo 2023: sono stati annunciati i nomi dei big e tra di loro ci sono due bresciani: Mr. Rain (nome d’arte del rapper gardesano Mattia Balardi), dopo anni di tentativi, e Franco «Lama» ...L’attesa è finita: Amadeus ha finalmente annunciato i 22 “Big” del Festival di Sanremo. Intanto, però, sui social continua ad essere virale la foto pubblicata da Chiara Ferragni, la super ...