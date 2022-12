Festival di Sanremo 2023 | i nomi di tutti i big in gara

(Di domenica 4 dicembre 2022) Come promesso Amadeus oggi al TG 1 ha annunciatoi big che saranno inal prossimodi. La novità per ilè che ben sei cantanti diGiovani passeranno tra i big del. Anche questa volta Amadeus è riuscito a mettere insieme un cast pazzesco, sul palco dell’Ariston infatti ci saranno grandidel calibro di Giorgia, Articolo 31 e Marco Mengoni (che torna aldopo la sua vittoria nel 2013). “Adesso annuncerò i cantanti e nella finale diGiovani saprete anche i titoli delle canzoni. I cantanti insaranno 22 come l’anno scorso. Ma una notizia importantissima è che l’anno scorso i giovani erano tre che passavano nei big e quest’anno i ...

(articolo in aggiornamento) TAGS Amadeus ,di2023 La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...... da 'Almeno stavolta' a 'Lascia che io sia', o ancora 'Fatti avanti amore' e 'Se una regola c'è', senza dimenticare la cover di 'Se telefonando', eseguita sul palco deldi2015. ...(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni sono i nomi dei primi undici Big in ...Dopo aver svelato i cantanti in gara a Sanremo 2023, si apre ora il toto-ospiti della prossima edizione del Festival. Diverse le opzioni: da cantanti italiani navigati ad attori e registi, passando ...