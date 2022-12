F1 | è morto Patrick Tambay | ex pilota Ferrari aveva 73 anni

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il mondo dei motori piange per la scomparsa a 73di. Ad annunciare la morte delè stata la famiglia. Nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in F1 e per duefu al volante della, con la quale ottenne i suoi risultati migliori: nel 1982 il primo podio (terzo in Gran Bretagna) e la prima vittoria (in Germania), che dedicò a Gilles Villeneuve. L’anno successivo trionfo a Imola, nel GP di San Marino. Ha corso anche con McLaren e Renault. Ha vinto due volte il CanAm North American Championship (1977 e 1980). Soffriva da moltidel morbo di Parkinson. L'articolo proviene da Italia Sera.

