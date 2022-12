Ets Clima | in 9 anni in Ue regalati diritti a inquinare per 100 miliardi di euro senza condizioni alle industrie che sporcano di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Chi inquina non paga. Negli ultimi 9, calcola un report del Wwf, multinazionali corresponsabili della crisitica hanno ricevuto dall’Unionepea 98,5disotto forma di permessi pergratis. Si tratta di quote di emissioni concesse ai giganti dell’acciaio, dei prodotti chimici, dell’aviazione nell’ambito del sistema di scambio Emission trading systemcorrispettivo epretendere in cambio misure di efficientamento energetico o di contrasto al surriscaldamento globale. In questo modo le aziende non sono incentivate a ridurre la propria produzione di CO2, denunciano gli ambientalisti, e anzi spesso ottengono ulteriori guadagni vendendo le quote su un mercato secondario. Ilfattoquotidiano.it negli ultimi ...