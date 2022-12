Agenzia ANSA

Il comandante delle forzeseparatiste del Tigrè che combattono contro il governo dell'ha annunciato che il 65% dei loro combattenti è stato ritirato. "Abbiamo iniziato il ritiro e il ridispiegamento delle ...... ma anche in Sudan e in), numeri che rendono la crisi dei rifugiati del Sud Sudan la più ... "sia le forze governative del Sud Sudan sia quellestanno usando la fame come deliberata ... Etiopia: ribelli Tigrè, 65% combattenti ritirato dal fronte (ANSA) - NAIROBI, 04 DIC - Il comandante delle forze ribelli separatiste del Tigrè che combattono contro il governo dell'Etiopia ha annunciato che il 65% dei loro combattenti è stato ritirato.Le forze eritree presenti nel Tigray, regione dell'Etiopia, hanno ucciso 111 persone, ne hanno ferite altre 103 e hanno distrutto 241 case nel periodo successivo alla firma dell'accordo di cessate il ...