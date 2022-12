Età pensionabile 2023 | per tanti lavoratori passa da 67 anni a 71 anni “siamo stanchi ormai”

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 dicembre 2022) La rivoluzione delle pensioni operata dal governo Meloni è molto profonda ma purtroppo tante persone non potranno più andare in pensione a 67ma dovranno aspettare addirittura i 71. Tutti vorrebbero andare in pensione a 67anzi onestamente la maggior parte deivorrebbe andare in pensione ben prima dei fatidici 67, ma come sappiamo la normativa italiana è molto dura e per andare in pensione c’è bisogno di 67e anche di 20di contributi. Pensioni 71(Fonte: ilovetrading.it)Eppure ci sono alcuni che devono stare in servizio fino ai 71e vediamo come ...