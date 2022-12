Emendamento Lotito | ipotesi Serie A su DAZN fino al 2026

(Di domenica 4 dicembre 2022) Allungare da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti televisivi dei campionati professionistici sportivi, inclusa laA di calcio, regolati dalla Legge Melandri. E’ questa la proposta inserita come modifica al DL Aiuti quater in due emendamenti identici, uno presentato da tre senatori di Forza Italia fra cui L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Agenzia ANSA

Il Presidente della Lazio Claudioha presentato unper i diritti tv della Serie A per le prossime stagioni Secondo quanto riportato dall'Ansa, Claudioavrebbe presentato unsulla questione diritti ...Pochi giorni dopo è spuntato l'. Non c'è la firma dima la paternità è chiara. Il testo ripropone l'ipotesi di spalmare il debito sui prossimi 5 anni, con 60 rate mensili di cui le ... Emendamento Lotito al decreto Aiuti quater: da 3 a 5 anni contratti dei diritti tv Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato un emendamento per i diritti tv della Serie A per le prossime stagioni Secondo quanto riportato dall’Ansa, Claudio Lotito avrebbe presentato un ...Tiene banco la questione dei diritti tv in Serie A. E arriva un emendamento a firma di Claudio Lotito: i dettagli Tiene banco la questione dei diritti tv in Serie A. E arriva un emendamento a firma di ...