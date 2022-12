Elly Schlein si candida alla guida del Pd | Il modello neoliberista va cambiato

La deputata del Pd sfiderà Bonaccini - Nardella: il congresso non è resa dei contiin campo per la segretaria del Pd. "Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del ...Cosìa "Parte da noi". "Se lo facciamo insieme io ci sono. Non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la setaria del nuovo Pd", "...Elly Schlein si è candidata ufficialmente alla segreteria del Pd. “Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiremo insieme questa candidatura e questo progetto per dimostrare che ...Matteo Renzi, rivolgendosi al Pd durante l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, ha detto: "Secondo voi, gente come noi, me e Calenda, con la nostra umiltà, può accettare di fare la ruota di sc ...