Elly Schlein si candida alla guida del ' nuovo' Pd | ' Giustizia sociale e climatica'

(Di domenica 4 dicembre 2022) E' una bella giornata, grazie, è bello avervi qui. Sono stati giorni difficili per me, avevo bisogno di vedervi". Così, aprendo la convention a Roma ` Parte da noi! ´, dove è atteso l'...

E' una bella giornata, grazie, è bello avervi qui. Sono stati giorni difficili per me, avevo bisogno di vedervi". Così, aprendo la convention a Roma ` Parte da noi! ´, dove è atteso l'annuncio della sua candidatura alla guida del Pd . "Un abbraccio grande alla mia famiglia, a mia sorella, mio cognato, i ...sio no con il Partito democratico La vice del governatore dell'Emilia - Romagna non ha ancora deciso. Una situazione che manda Massimo Giannini su tutte le furie. Accade a Otto ...