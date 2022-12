“El Pampa” Sosa | “Kvara è il miglior giocatore d’Europa”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roberto “Elelogia il Napoli estkhelia Roberto “El, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Vikonos Radio della formazione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

1 L'ex attaccante del Napoli Roberto 'Elparla così a Vikonos Radio del difficile momento che sta attraversando la Juve: 'Questo scandalo danneggia ulteriormente l'immagine del calcio italiano. Ci sono squadre che giocano bene, ...Napoli Calcio - Pronto, chiUn'esclusiva di Vikonos Radio! Roberto Carlos 'Elogni sabato in diretta negli studi di Vikonos! Ascolta la puntata! 'Ora inizia il vero Mondiale. Brasile già in semifinale… nei gironi dei Mondiali si sono verificati risultati ...Con selecciones confirmadas, la Provincia viajó este sábado hacia Santa Cruz, en donde se desarrollarán los XVI Juegos de la Patagonia desde el próximo lunes. De los Juegos participarán Neuquén, ...Pampa Sosa ha parlato della stagione degli azzurri di Luciano Spalletti e si è soffermato sul Mondiale che si sta disputando in Qatar. Roberto "El Pampa" Sosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ...