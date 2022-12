El Pais | nella Spagna di Luis Enrique la costruzione dal basso è legge

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Eldedica un pezzo alla famigeratadal. Un must, per la Nazionale spagnola guidata da. “Chi gli sta dicendo di entrare in questo casino? Beh, l’allenatore. Da Italia 90 in poi, al portiere è stato vietato di prendere la palla con le mani quando un compagno di squadra gliel’ha consegnata con i piedi”. Il quotidiano spagnolo continua: “Il tifoso soffre quando il suo portiere lo fa, si eccita quando il portiere avversario lo fa. In squadre come ladi(o qualsiasi altra di Guardiola) è la: nemmenopeggiore emergenza il portiere è autorizzato a lanciare via il pallone per liberarsi di un problema”. Elcontinua spiegando che il braccio ...