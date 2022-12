“È solo un po’ di febbre” | ma muore poche ore dopo | la gip ordina nuove indagini sui medici del 118

Leggi su tpi

(Di domenica 4 dicembre 2022) È stata respinta dalla gip la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per idel 118 che intervennero la mattina del 27 gennaio 2020 nell’abitazione di un 47enne, Daniele Furnaro, a Roma: il paziente avevamolto alta, un’ambulanza arrivò per visitarlo ma i sanitari a bordo decisero di non portarlo in ospedale giudicando le sue condizioni non gravi. Nel pomeriggio però l’uomo si aggravò, la moglie telefonò al medico di famiglia cheuna visita aveva reputato necessario il ricovero per ulteriori accertamenti: Furnaro fu portato al policlinico Casilino, visitato tre orel’ingresso al pronto soccorso, ma per lui la situazione era irreversibile: morì quello stesso giorno, un’ora, a causa della sindrome di Waterhouse, una rarissima patologia che si presenta sotto forma di ...