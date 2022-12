Dybala spazza via il mercato | “Combatto per la mia Roma”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Paulosembra essere nel pieno di un amore con il progetto giallorosso, tanto da aver rilasciato dichiarazioni d’amore per laTrae campo, Paulocontinua a far discutere. Il calciatore argentino sembra però deciso a rimanere nella capitale, sponda giallorossa. La Joya ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni d’amore verso la L'articolo

Trend-online.com

... palla che arriva ad Otamendi che tira a botta sicura ma il nuovo entrato Alamrivia sulla ... Martinez,, Rulli. Ct: Lionel Scaloni ARABIA SAUDITA (4 - 1 - 4 - 1) - Al Owais; Abdulhamid, Al ...All'U - Power Stadium un Monza in versione deluxevia la Salernitana. Segnano Carlos Augusto ... Cristante 4.5 (24' st Tahirovic 6), Camara 6 (9' st Matic 7), Zalewski 4.5 (24' st7); ... Perché Dybala non gioca con l'Argentina anche se non è infortunato: i motivi