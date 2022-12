(Di domenica 4 dicembre 2022)- Una corsa contro il tempo non solo per rientrare tra i convocati dell'Argentina per i Mondiale, ma anche per essere a disposizione di Mourinho almeno nell'ultima partita dellaprima della ...

... " Ho fatto di tutto per giocare l'ultima sfida con la Roma, ho parlato con Mourinho e durante la settimana che portava alla sfida col Torino mi ha chiesto come stessi - ha dichiaratonella ...... Lilian Thuram, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Andrea Pirlo, Wesley Sneijder, Paulo, Filippo ... Samuel Eto'o: 'Da tutta la mia vitaper un mondo più equo' 'Da tutta la mia vita... Dybala: “Combatto per la mia Roma. Con Mourinho abbiamo un rapporto bellissimo. Mask Come quella dei gladiatori” Paulo per Mou è la luce, per Dybala la Roma è diventata una casa e una causa da perseguire dopo aver sentito tutto l’affetto dei tifosi nei suoi confronti e la forte volontà del club di puntare su di ...E quella partita giocata ha portato anche alla convocazione con l’Argentina“. Dybala nell’intervista ha sottolineato soprattutto il legame con Mourinho e un rapporto con la Roma sempre più stretto.