Corriere dello Sport

L' Olanda che accede ai quarti di finale si gode un Denzelfinalmente ai suoi livelli: Mvp della sfida agli Stati Uniti grazie a due assist e a un gol. Intervistato da The Athletic , il giocatore dell' Inter parla anche del suo futuro visto che sono ......di aver cambiato l'Inter con la sua presenza lì tra i pali "Posso dire che la squadra si sta davvero abituando al mio stile. Adesso, se su un cross non esco, Skriniar mi guarda male e... Dumfries si sente dell'Inter: “Ma fa piacere l'interesse del Chelsea” Fino alla partita contro gli Usa, erano piovute tante critiche sulla testa di Dumfries, comunque un insostituibile per Van Gaal: “Posso dirvi che non è stato facile viste le critiche che ho ricevuto.Testa al prossimo turno per la Nazionale Olandese che, dopo aver concluso al primo posto il Gruppo A con Senegal, Ecuador e Qatar, si appresta a confermarsi come una delle sorprese positive del torneo ...