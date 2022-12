La Gazzetta dello Sport

Gli indizi sono tanti, le conferme anche. L'Olanda che vola ai quarti del Mondiale è una bella spremuta per il mercato che verrà. Campo principale Denzel, due assist e un gol, più quell'energia che - come vedremo - ha portato l'Inter a resistere a qualsiasi tipo di tentazione. I corteggiatori aumenteranno, ma avere le carte in mano è un ...... il racconto di primo e secondo tempo Supercoppa Italiana Inter Juventus,di meme per l'inno ... le formazioni ufficiali Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni;, Barella,... Dumfries boom, Milinkovic flop: e ora il mercato cambia volto MONDIALI 2022 - Diamo i voti ai protagonisti di Olanda-Qatar, match decisivo per il girone A dei Mondiali in Qatar vinto dagli oranje 2-0 grazie alle reti di Ga ...Olanda-Qatar, match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo A al Mondiale in Qatar, è terminato sul punteggio di 2-0 per gli oranje, frutto delle reti di Gakpo al 26' e de Jong al 49'. Con q ...