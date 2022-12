Drake | la foto con la felpa del Napoli | il colore azzurro negli Usa

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 dicembre 2022)è un rapper famosissimo, l’artista è statografato mentre indossa unadeldegli anni di Maradona. Laè diventata virale sui social in poco tempo.è un rapper cheUsa e non solo è molto seguito, un personaggio che ha 126 milioni di follower su instagram, giusto per far intendere la portata dell’artista. In un recente post pubblicato sui social ha sfoggiato unadelcon lo storico sponsor Buitoni e con logo tecnico Nr, altro marchio più che storico che ha firmato le divise deldegli scudetti.con ladelNon si sa per quale motivo il rapper abbia indossa laazzurra, magari ...