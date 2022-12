Donne ad arte | Monica Preti | “Non ho mai patito il mio esser donna in questo mondo”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 4 dicembre 2022) Opportunità, curiosità e, anche se non è lei a riconoscerselo per evidente umiltà, una buona dose di capacità e tenacia, quella che ancora oggi serve quando si èe, in mezzo a tanti uomini, si ha voglia di scalare la montagna.è una delle “signore dell’” che hanno conquistato la leadership, forte di un’esperienza maturata nel tempio dei circuiti museali, il Louvre, dove dal 2006 al 2021 è stata responsabile della programmazione culturale dell’Auditorium. Quindici anni che senza dubbio l’hanno fortificata, finiti i quali si è come chiuso un cerchio ed è nata l’esigenza di cambiare, tornare a casa. Il suo “anno zero” in Italia, a Pistoia, è il 2021, quando in seguito a una selezione tra diverse candidature è stata scelta quale direttrice scientifica di Pistoia Musei, ente strumentale della ...