Di cosa hanno paura gli italiani che si lamentano troppo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dal nuovo rapporto Censis emerge la descrizione di un popolo italiano malinconico e spaventato dagli eventi globali. Pandemie, guerre e crisi economichemesso a dura prova lo stato emotivo della popolazione. Sul piano dell’economia molti ritengono inaccettabile il divario sociale sempre più ampio tra ricchi e persone in stato d’indigenza. Rischio Terza Guerra Mondiale L’87,8% degliodia il gap tra i salari dei manager e quelli dei dipendenti, mentre l’86,6% non tollera gli eccessi, i jet privati, le auto costose ed i bonus dei top manager. Il risentimento è presente anche verso gli influencer per l’81,5%, a motivo di guadagni considerati spesso “immeritati perché non sempre accompagnati da competenze certe”. In aumento paure nuove: ormai l’84,5% degli, in particolare i giovani e i laureati, ritiene che anche ...