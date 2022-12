Design - Quelle auto decorate con il legno - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 4 dicembre 2022) Se Oltreoceano, ben prima che in Europa, le wagon sono state sdoganate come vetture per le famiglie e il tempo libero, archiviando con rapidità lo stereotipo del veicolo da lavoro, parte del merito può essere attribuito alla carrozzeria con pannelli e modanature di, tanto da aver reso questi mezzi persino cool come surf wagon, nel corso degli anni 60. Non a caso, a lungo le familiari del Nord America sono state prodotte utilizzando tale materiale come decorazione per la carrozzeria o più spesso con sue imitazioni, pur di avere le caratteristiche nervature sulla fiancata, riprodotte anche su veicoli di tipologie ben diverse da quella classica della giardinetta. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove woodie dei tipi più disparati, tra wagon e altre forme di carrozzeria. E non ci sono solo le americane...